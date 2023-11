08:01

Cambiano le esigenze dei viaggiatori e per le compagnie aeree diventa ormai un imperativo la necessità di adeguarsi personalizzando l’offerta fino nei minimi dettagli, grazie anche all’aiuto fornito oggi dalla tecnologia, che consente di aggregare tutti i dati disponibili sui passeggeri. Lo ha spiegato il ceo di Emirates Tim Clark, intervenuto nel corso dell’ultima edizione dell’APG World Connect che si è tenuto a Montecarlo.

“Per guadagnare l’apprezzamento dei passeggeri – ha spiegato – ogni compagnia deve oggi essere in grado di personalizzare il servizio a livello di ogni singolo passeggero, dal momento che questo è il tipo di esperienza attesa e pretesa dal cliente plasmato dalla digitalizzazione”.



L'intelligenza artificiale

Un nuovo corso irreversibile, dunque, per il quale ogni vettore dovrà attrezzarsi mettendo in campo investimenti mirati e sfruttando le potenzialità dell’AI: “In passato non potevamo disporre ancora di dati sufficienti per ottemperare questo compito – ha concluso Clark –, ma ora che siamo in grado di gestirli attraverso le risorse dell’intelligenza artificiale abbiamo l’opportunità, nonché il dovere, di creare volumi di traffico ancora più importanti”.



