Lavoratori ex Alitalia: 250 le figure prese in carico per una nuova occupazione

10:27

Finora sono 250 i lavoratori ex Alitalia che, dopo essersi riqualificati o aver aggiornato le competenze, sono stati presi in carico nelle politiche attive del lavoro per trovare una nuova occupazione. L’iniziativa, messa in campo dai commissari straordinari dell’ex compagnia aerea, ha coinvolto Confindustria, Confcommercio, Confcooperative, Regione Lazio e Regione Lombardia e Assolavoro, oltre alle società di outplacement che aiuteranno gli ex dipendenti nel reimpiego.

Secondo quanto riportto d Il Sole 24 Ore la platea potenzialmente coinvolta è di 3.076 lavoratori della ex Alitalia in cassa integrazione straordinaria: tra loro vi sono 1.680 assistenti di volo, 498 piloti, 411 operai, tecnici di manutenzione aeronautica, addetti di logistica, addetti al carico e scarico bagagli o alla movimentazione dei mezzi di pista aeroportuale, 337 del corporate (finanza, acquisti, amministrazione, information technology), 90 tecnici/addetti specialisti nella gestione di processi operativi e 60 tecnici e addetti di business, specialisti in contratti commerciali, marketing e vendite.



Il Dl 104 dello scorso agosto ha esteso la scadenza della Cigs sino al 31 ottobre 2024, stabilendo però anche che la durata non è ulteriormente prorogabile. Inoltre i lavoratori della ex Alitalia non potranno contre sul passaggio a Ita, dal momento che l'Ue ha posto come vincolo la discontinuità tra le due società.