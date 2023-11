Maggiore rivoluziona il sito: le nuove funzionalità per gli utenti

16:56

Fornire agli utenti un’esperienza di noleggio più facile, rapida e intuitiva. Questo l’obiettivo del restyling del sito di Maggiore, che continua nel suo percorso di digitalizzazione rivisitando completamente il portale nell’ottica di una maggiore semplicità di utilizzo.

Tra le novità del portale la procedura di registrazione semplificata; la prenotazione modificabile in ogni momento mantenendo piena visibilità su tutto il processo; la visualizzazione più immediata di tutti i gruppi di auto, completata da schede informative approfondite; l’offerta di coperture ed extra più chiara; le faq riorganizzate in base alle varie fasi di noleggio, oltre a dettagli aggiuntivi e soluzioni alternative inserite all’interno del percorso di navigazione.



Il servizio QuickPass

Il restyling grafico ha riguardato anche l’inserimento di un banner fisso in home page per ottimizzare anche l’esperienza da mobile. Dalla home è poi possibile accedere direttamente a QuickPass, il servizio che permette di risparmiare tempo al desk di noleggio, registrandosi online e ritirando la vettura senza ulteriori attese.



Tra le inizitive è sempre attiva Maggiore Ama Italia, la promo che consente di beneficiare di uno sconto del 20% sul noleggio auto, oltre a comprendere coperture danni, furto e cristalli e assistenza stradale estesa.