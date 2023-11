Volotea volerà a Comiso da Torino nel 2024

11:00

Un nuovo collegamento tra il Piemonte e la Sicilia nella primavera del 2024. Volotea ha annunciato l’apertura, dal prossimo 21 marzo, di un volo da Torino verso Comiso, con frequenza bisettimanale, il giovedì e la domenica.

Sulla rotta la low cost garantirà un’offerta complessiva di oltre 16mila posti e 94 partenze.



La novità porterà a 8 le destinazioni servite dal vettore dallo scalo piemontese nel 2024: 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Napoli, Olbia, Palermo) e 1 all’estero (Parigi Orly).



“Siamo molto felici di aggiungere una nuova destinazione a Torino e ci auguriamo che la nuova rotta per Comiso possa incrementare ulteriormente i flussi da e per il capoluogo piemontese, sostenendo il tessuto economico locale grazie all’indotto generato - ha affermato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Tutti i viaggiatori torinesi potranno già pianificare la loro estate e raggiungere le acque cristalline del sud della Sicilia attraverso il comodo scalo di Comiso. Allo stesso modo, i passeggeri in partenza dalla Sicilia potranno visitare in perfetta facilità Torino, città ricca d’arte e di musei riconosciuti a livello internazionale”.



L’amministratore delegato di Torino Airport, Andrea Andorno, ha aggiunto: “Siamo soddisfatti che Volotea annunci il nuovo volo per Comiso. Da marzo 2024 un altro aeroporto italiano si aggiunge al nostro network, completando così l'offerta di voli per la Sicilia. La destinazione Comiso viene raggiunta per la prima volta da Torino, permettendo di visitare comodamente la Sicilia sud-orientale e facilitando l'arrivo in Piemonte di chi viaggia per motivi di turismo e lavoro”.