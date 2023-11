Qatar Airways sponsor ufficiale dell’Inter

21:00

Qatar Airways è il nuovo sponsor dell’Inter. In occasione del Dubai Airshow, la compagnia aerea ha annunciato la firma dell’accordo che la renderà official global airline partner del club neroazzurro.



L’intesa pluriennale includerà diritti di branding, ospitalità e marketing, comprese soluzioni di viaggio su misura per i tifosi della squadra milanese.

Pubblicità

Allo stesso tempo, la collaborazione permetterà al vettore rafforzare la sua presenza in Italia e in Europa.



La partnership include anche: l’aeroporto Internazionale di Hamad come ‘Official Airport’, il Qatar Duty Free come ‘Official Duty Free’, il Qatar Airways Privilege Club come ‘Official Frequent Flyer Programme’ e Qatar Airways Holidays come ‘Official Fan Travel Partner’ in Qatar.



Per celebrare l’accordo, il secondo giorno del Dubai Airshow, l’amministratore delegato del vettore, Badr Al Meer, ha ospitato i membri del team esecutivo dell'Inter accompagnandoli in un tour degli aerei Qatar Airways in esposizione. Con il team anche il campione Marco Materazzi.