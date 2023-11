Sciopero venerdì 17: ecco le ultime decisioni sugli orari

12:00

Sarà limitato a 4 ore, tra le 9 e le 13, lo sciopero dei trasporti proclamato per il prossimo 17 novembre. L’astensione dal lavoro, inizialmente per 24 ore a livello generale e poi ridotta per la precettazione del Governo, avrà una durata dalle 9 alle 13.

Dallo stop saranno esentati i lavoratori del trasporto aereo, per garantire un’alternativa a chi deve spostarsi in vista del weekend.



“C’è una ragione in più per confermare le mobilitazioni e gli scioperi. Contemporaneamente siccome siamo persone responsabili e facciamo i conti con la precettazione, ne prendiamo atto e lo sciopero nel settore dei trasporti sarà dalle 9 alle 13 così tuteliamo i lavoratori, altrimenti esposti a sanzioni economiche e penali”, hanno spiegato le associazioni di categoria in una nota.