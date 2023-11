Concessioni balneari, arriva la lettera dell’Ue per il mancato adeguamento alla Bolkestein

16:24

Nuovo richiamo dell’Europa sulle concessioni balneari. La Commissione Ue ha inviato al Governo una lettera contenente il "parere motivato dell'esecutivo europeo sul dossier delle concessioni dei balneari". Un passo in più verso la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia per il mancato adeguamento alla direttiva Bolkenstein.

Pubblicità

Il Governo italiano ha ora due mesi di tempo per rispondere e mettersi in regola con la direttiva Ue.



Il titolo della missiva - Concessioni balneari in Italia/Violazione della Direttiva e dei Trattati in funzione dell’Ue - con il parere motivato dell’esecutivo europeo è visibile nella pagina web della Commissione che contiene e aggiorna gli atti relativi alle procedure di infrazioni aperta. La data riportata è quella odierna.



Contrariamente a quanto accade di prassi, tuttavia, riporta Ansa, la lettera non è stata indicata nel comunicato stampa comunitario che, il giovedì, da’ gli ultimi aggiornamenti sulle procedura.