08:02

“L’indagine aperta dall’Antitrust sul caro voli dimostra come il Governo abbia, per l’ennesima volta, agito tempestivamente a tutela degli italiani”.

Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, commenta l’apertura, da parte dell’Antitrust, di un’indagine sulla questione del caro voli che nuovamente sta affliggendo l’Italia, soprattutto in relazione alle rotte verso le isole nel periodo natalizio.



“A differenza di chi voleva difendere esclusivamente una rendita di posizione, abbiamo posto la questione, e prima l’Europa, e ora l’Antitrust confermano che un’indagine sui prezzi andava fatta – continua Santanché -. Il plauso va al collega Urso che è intervenuto subito”.



La ministra auspica che l’indagine porti a una maggiore tutela dei viaggiatori. “Mi auguro – dice - che vengano tutelati gli interessi dei cittadini e non quelli dei monopoli soprattutto in un settore, quello della mobilità, che diventa strategico anche per il comparto del turismo”.