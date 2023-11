La trasformazione delle economy class: diventeranno sempre più appealing

12:55

Chi l'ha detto che volare in Economy debba necessariamente essere fonte di disagio? Dopo la pandemia, i passeggeri alzano l'asticella, specialmente sul lungo raggio.

A fronte di tale esigenza, le compagnie aeree stanno cogliendo l'opportunità di rendere le proprie Economy Class più 'appealing'. È già un caso quello di Air New Zealand che da settembre 2024 offrirà la possibilità di acquistare uno slot di massimo 4 ore all'interno di una cuccetta così da dormire completamente distesi. Questi letti a castello verranno posizionati sulle tratte Auckland-New York e Auckland-Chicago.



Altra iniziativa orientata al benessere è ‘Project Sunrise’ di Qantas, che prevede l'introduzione di una Wellbeing Zone tra le aree di Economy e di Premium Economy sugli Airbus A350 destinati a rotte con partenza da Sydney verso destinazioni molto distanti tra cui Londra e New York.



Infine, come riporta travelweekly.co.uk, grande attenzione va al capitolo food. È per tale ragione che, dal prossimo anno, China Air consentirà di assaggiare i piatti curati da un ristorante premiato con 3 stelle Michelin, mentre Eva Air metterà a disposizione i menù della Business pagando un piccolo sovrapprezzo. G.G.