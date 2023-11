Lunedì 20 sciopero dei controllori di volo in Francia, previsti ritardi e cancellazioni

10:53

Si preannuncia un lunedì difficile per il traffico aereo. È infatti stato proclamato per il 20 novembre uno sciopero da parte dei controllori di volo francesi che, oltre a causa riduzioni dei collegamenti sul Paese, come sempre coinvolgerà anche l’intero Continente.

Pubblicità

Il numero dei voli sarà ridotto del 25% negli aeroporti di Parigi-Orly e Tolosa e del 20% a Bordeaux e Marsiglia, ha annunciato l'Autorità per l'aviazione civile, e si prevedono ritardi e interruzioni del traffico da domenica sera fino a martedì mattina.



Tutti i voli che transitano sullo spazio aereo francese sono comunque a rischio ritardi e complicazioni.