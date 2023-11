Norse, primo atterraggio di un B787 in Antartide

12:15

L’Antartide diventa terra di turismo. Per la prima volta nella storia un Boeing 787 Dreamliner è infatti atterrato su una delle piste ghiacciate dell’Antartide. Il velivolo, della Norse Atlantic Airways, è stato noleggiato dal Norsk Polarinstitutt, l’istituto nazionale norvegese per la ricerca polare, e ha trasportato 45 passeggeri e in stiva 12 tonnellate di materiale

Come riporta il Corriere della Sera, oltre ad essere il primo viaggio di quel modello di velivolo il volo ha anche stabilito un altro record: l’atterraggio del jet più grande al Troll Airfield, la pista che si trova a quasi 7 chilometri dalla stazione di ricerca omonima sulla costa della Principessa Marta, nella Terra della Regina Maud. Con l’avvicinarsi dell’estate questo diventa uno dei primi momenti migliori per poter rifornire le varie basi scientifiche sparse al Polo Sud.

“Questo volo dimostra la nostra capacità di effettuare operazioni più efficaci verso l’Antartide, trasportando un equipaggio scientifico e logistico più numeroso, un maggior numero di merci, con un’impronta ambientale più ridotta” ha commentato Camilla Brekke, direttrice del Norsk Polarinstitutt. Parte della strumentazione trasportata sarà poi distribuita agli altri centri. “È una vera e propria testimonianza dei nostri piloti ed equipaggi altamente addestrati e qualificati e dei nostri aerei Boeing all’avanguardia” ha aggiunto in una nota Bjørn Tore Larsen, ceo di Norse Atlantic.