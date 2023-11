Enac: il decreto contro il caro voli sulla Sicilia aperto a tutti i vettori

19:21

Il decreto varato dalla Regione Siciliana per offrire tariffe a prezzi scontati sui voli da e per l'Isola è aperto a tutti gli operatori aerei.

Il chiarimento arriva da una nota dell'Enac, che fa riferimento all'avviso esplorativo rivolto alle compagnie aeree dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione e che riguarda la riduzione delle tariffe per i cittadini siciliani.



La precisazione

L'ente per l'aviazione civile sottolinea che la partecipazione al bando "è aperta a tutti i vettori aerei

titolari di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea che intendono

effettuare le rotte beneficiarie, come riportato nel decreto, anche nelle prossime stagioni di

traffico, a partire dalla summer 2024".



Si aggiunge così un ulteriore tassello al quadro della lotta al caro voli che ha visto in prima linea, ovviamente, la Sicilia e la Sardegna dopo l'innalzamento delle tariffe che ha visto arrivare i voli per il Continente fino a 5-600 euro a tratta.