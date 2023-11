15:26

Si fa strada la voce di una nuova compagnia ferrroviaria, la Heuro. Come riporta ferrovie.info, il vettore mirerebbe a diventare, a partire dal 2028, l'alternativa all'Eurostar tra Amsterdam, Parigi e Londra.

Il fondatore è Maarten van den Biggelaar, olandese, e con lui a partire con questo progetto c'è anche il figlio Roemer oltre a un terzo investitore.

Maarten van den Biggelaar è un imprenditore affermato nei Paesi Bassi; era già in trattative con le ferrovie francesi Sncf dieci anni fa per creare un nuovo vettore internazionale. Rispetto a 10 anni fa, tuttavia, le cose sono cambiate e a fare da traino è stata l'Italia.



Gli imprenditori si ispirerebbero infatti all'esempio di Italo. Da quando l'operatore ha iniziato a competere con Trenitalia i prezzi sono diminuiti e il numero di passeggeri è aumentato. Heuro, tuttavia, vuole fare concorrenza principalmente agli aerei sui collegamenti tra Amsterdam e Londra. Pertanto Heuro si concentrerà esclusivamente sui collegamenti internazionali.



Oltre a Londra si potrebbe pensare anche a un collegamento con Parigi visto che secondo i fondatori, gli Eurostar sono spesso piuttosto pieni.

Se Heuro dovesse avere successo, potrebbero seguire altri collegamenti in Europa, magari anche coinvolgendo l'Italia.



Per ora si ipotizza per la tratta Amsterdam – Parigi, di fare 16 corse al giorno.

Per la tratta Amsterdam – Londra l'obiettivo è invece di 15 corse giornaliere con convogli che viaggiano almeno a 300 chilometri all'ora. Ogni treno avrà posti a sedere per un massimo di 550 passeggeri.