Stati Uniti, la carenza di controllori di volo potrebbe non risolversi a breve

08:46

Circa 200 controllori di volo in più in tutti gli Stati Uniti d'America nel 2032 rispetto ad oggi. Sono queste le stime della Federal Aviation Administration, che guardano però su un medio periodo.

Come riporta skift.com, il problema della mancanza di controllori di traffico negli States non sembra dunque sulla via di una risoluzione nel breve termine. Una questione non da poco, dal momento che la mancanza di personale ha già costretto alla revisione dei piani e alla cancellazione di diversi voli.



Una situazione che non manca di preoccupare il comparto americano dell'aviazione, alle prese già da tempo con i disguidi dovuti a questa situazione.