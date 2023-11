Wizz Air, esteso il periodo di registrazione dell’abbonamento MultiPass

14:21

Wizz Air ha esteso il periodo di registrazione del MultiPass fino al 1° marzo 2024. L’abbonamento è ora disponibile per l’intera stagione invernale.

Il servizio offre ai passeggeri l’opportunità di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio nel loro piano per 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e su quelle internazionali da e per la Polonia. Il MultiPass consente di viaggiare una volta al mese sui voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell'ultimo minuto.