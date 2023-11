Level diventerà una compagnia aerea indipendente da Iberia

16:55

Finita la bufera della pandemia, la low cost di casa Iberia, Level, si prepara a riprendere in mano il piano di 'indipendenza' già prefigurato negli ultimi anni dello scorso decennio.

Il brand dunque diventerà una compagnia aerea a sè stante, sempre all'interno del gruppo Iag, come afferma preferente.com.



Level ha infatti avviato le procedure per chiedere il Certificato di operatore aerei (l'Aoc). Il documento dovrebbe arrivare nel corso del 2024; a quel punto potrà diventare una compagnia a sè stante a tutti gli effetti.



Il piano era già stato avviato nel 2017, poi il Covid aveva bloccato tutto. E ora il progetto torna nella fase operativa. Il vettore dovrebbe avere una flotta propria, probabilmente 5 Airbus A330-200; ma presto dovrebbe arrivare un sesto aeromobile e altri due in consegna entro il 2026 porteranno il parco macchine a 8 unità.