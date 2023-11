Mobilità integrata, accordo tra United Airlines e Deutsche Bahn

13:27

In base a un accordo raggiunto con Deutsche Bahn, United Airlines dà ora ai propri clienti la possibilità di combinare in un’unica prenotazione i voli da o per l’aeroporto di Francoforte con i viaggi in treno sulla rete ferroviaria tedesca. Sono già disponibili itinerari integrati aereo più treno da o verso 25 città tedesche oltre a Basilea, in Svizzera, e gli itinerari misti - spiega Travel Weekly - possono essere prenotati su united.com o tramite l’app del vettore.

I vantaggi

I vantaggi per i clienti, ha fatto notare United, includono la possibilità di guadagnare punti MileagePlus per la parte ferroviaria del viaggio. Al momento del check in i passeggeri possono ricevere le carte d'imbarco sia per la parte aerea che per quella ferroviaria e possono usufruire della gestione prioritaria dei bagagli nell'area check-in AiRail dell'aeroporto di Francoforte.



La collaborazione United-Deutsche Bahn si basa sul modello di partenariato intermodale di Star Alliance, iniziato nell’estate del 2022 quando i collegamenti ferroviari sono diventati disponibili per la prenotazione tramite le compagnie aeree del Gruppo Lufthansa.