15:10

Una “piacevole sorpresa”. Così il vice president di Sea, Andrea Tucci (nella foto), ha definito il riscontro ottenuto dai numeri relativi al 2023. “Non ci aspettavamo di uscire da una crisi così lunga e profonda in un modo tanto accelerato”.

Anche in questa fase, resa delicata dai conflitti in atto, Tucci conferma come “la guerra in Ucraina pesa sul traffico per il 6%, quella in Medio Oriente per il 4%. In tutto un 10%, che tuttavia non impedisce al 2023 di profilarsi come un anno record. Da luglio abbiamo costantemente superato i numeri del 2019, eccezion fatta per il contenuto rallentamento di questi giorni”.

Il manager sottolinea come la ripresa sia trainata dal lungo raggio, con un 51% di clientela straniera e un 49% di viaggiatori italiani.



Sul 2024, Tucci segnala come Malpensa abbia ancora una buona capacità, che può essere ottimizzata. “Siamo usciti dal dramma della ‘dehubizzazione’ di Malpensa e oggi operiamo sul traffico point to point. Questo ci consente di poterlo meglio distribuire, evitando i picchi e di conseguenza la saturazione dei voli”.



Un’ultima nota sulla recente apertura della linea metropolitana 4 a Milano, che collega direttamente Linate al centro città. “Uno strumento perfetto nell’ottica di un city airport che fa dell’intermodalità una chiave di successo”. I.C.