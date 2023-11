Celotto, Aeroporti 2030: “Fondamentale non aumentare le tasse d’imbarco”

10:04

Alfonso Celotto, presidente di Aeroporti 2030, lancia un preciso messaggio alla politica: "Secondo l’Airport Council International - spiega il manager in un itnervento riportato dal Sole 24Ore -, per ogni milione di passeggeri si generano circa mille posti di lavoro e ogni aumento della connettività aerea del 10 per cento genera un incremento del Pil dello 0,5 per cento. In Italia il trasporto aereo vale circa il 3,5 per cento del Pil e impiega quasi 750 mila addetti, con un valore della produzione di oltre 50 miliardi di euro. Proprio questi semplici numeri confermano come il settore del trasporto aereo sia strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese e costituisca anche un anello fondamentale della catena del turismo italiano. Per questo, come Aeroporti 2030, siamo convinti che il settore vada supportato e riteniamo fondamentale che le addizionali comunali sui diritti d’imbarco dei passeggeri non vengano ulteriormente incrementate”.