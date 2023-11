11:00

“Una politica che metta a sistema i grandi asset nazionali sul fronte aeroportuale, ferroviario e aeronautico potrà consentire di posizionare il Paese col rango che merita nel panorama europeo e oltre”: Marco Troncone (nella foto), amministratore delegato di Adr, durante il Forum sui trasporti organizzato a Roma da Conftrasporto Confcommercio, ha posto l’accento sui futuri sviluppi nel segno dell’intermodalità.

In un intervento riportato dal Sole24Ore, gli fa eco Sabrina De Filippis, amministratrice delegata di Mercitalia Logistics, società capofila del polo logistica del gruppo Ferrovie dello Stato, che pone l’accento sull’emergenza valichi alpini: “Con la chiusura del Frejus abbiamo quantificato una mancata circolazione di 376 treni al mese, con una previsione di 1.300 treni nel 2023, che causano una perdita di fatturato di circa 4 milioni di euro mensili, per un totale oltre 14 milioni nell’anno in corso”.