08:06

È il Dubai International Airport l’aeroporto più trafficato del mondo per i voli internazionali. A sancirlo il report di Oag, che ha classificato gli scali in base alla capacità di posti disponibili.

Nel mese di novembre l’aeroporto conta 4.805.790 posti e si mantiene saldo al vertice della classifica, che ha dominato già lo scorso mese. Le sue tratte più trafficate sono la Dubai - Riad, la Dubai - Londra Heathrow e la Dubai – Jeddah.



La medaglia d’argento nella top five, con un milione di posti in meno rispetto a Dubai, spetta a Londra Heathrow, che in questo mese ha 3.778.762 posti disponibili per le tratte internazionali. Le rotte più trafficate dello scalo, che mantiene il secondo posto ottenuto già a ottobre, sono la Londra - New York JFK, il volo per Dubai e la Londra – Dublino.



Dopo essere crollato durante la pandemia, Heathrow ha mantenuto la sua posizione di aeroporto più trafficato d'Europa nel 2022 e anche nel primo trimestre del 2023, periodo in cui il numero di passeggeri è aumentato di un sorprendente 74,2% rispetto al primo trimestre del 2022.



Gli aeroporti asiatici

Sul terzo gradino del podio troviamo il Singapore Changi, con 3.157.076 posti disponibili. Un notevole balzo in avanti per lo scalo, che il mese scorso era solo quinto in classifica, segno della forte ripresa dei viaggi internazionali in questa parte del mondo.



Subito sotto di lui il Seoul Incheon International Airport (Icn), con 3.098.779 posti disponibili. Lo scalo era sesto in ottobre, mentre in questo mese ha guadagnato terreno a causa del calo di capacità in Europa.



Meno capacità in Europa

Sia Singapore Changi che Seoul Incheon sono casi interessanti nella classifica generale. Sebbene, infatti, si classifichino nelle postazioni più alte per i posti internazionali disponibili, nessuno dei due rientra tra i primi dieci per capacità complessiva. Altri aeroporti asiatici hanno una capacità complessiva molto maggiore grazie ad estese reti nazionali, come Tokyo Haneda al terzo posto (con 4.425.367 posti disponibili) e Beijing Capital International Airport al settimo, con 3.636.625 posti disponibili.



Tornando alla top five al quinto posto per le tratte internazionali si piazza Amsterdam Schiphol, con 3.013.454 posti disponibili e, tra le linee più trafficate, l'Amsterdam - Londra Heathrow, l’Amsterdam - Barcellona e la tratta per Dublino. Rispetto al mese di ottobre, però, la sua capacità è diminuita dell’11%, così come quella di Parigi, a meno 9%, e quella di Francoforte, a meno 13%.