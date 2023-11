Volotea apre una base estiva a Bari, l’ottava in Italia

14:51

Un’estate ricca di novità per Volotea: il vettore ha annunciato infatti l’apertura della sua nuova base a Bari, l’ottava in Italia e la ventunesima a livello europeo.

Con un +38% di capacità e un Airbus A320, Volotea mette il turbo presso lo scalo pugliese con 8 nuove rotte nel 2024, 5 delle quali già annunciate. Dal prossimo 4 luglio saranno disponibili i collegamenti verso Tolosa, con frequenza bisettimanale e un’offerta complessiva di 6.480 posti in vendita, e verso Dubrovnik, con tre frequenze a settimana e più di 9.000 posti in vendita. A partire dal 5 luglio sarà possibile volare alla volta di Comiso e Bilbao, con due frequenze settimanali e un’offerta di oltre 6.000 posti ciascuno. Si chiude con Malaga, disponibile dal 6 luglio, con frequenza bisettimanale e 6.120 posti in vendita. Nelle prossime settimane verranno annunciate anche le altre 3 nuove rotte che incrementeranno ancora di più l’offerta pugliese.



“L’apertura della base estiva di Bari conferma ancora una volta la crescita di Volotea in Italia – ha dichiarato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. Questo importante traguardo e i collegamenti annunciati oggi ci permettono di consolidare la connettività del territorio, con un totale di 18 destinazioni verso 5 Paesi diversi, tra i quali Croazia e Spagna, novità assolute per la nostra estate 2024 in Puglia. L’apertura di questa nuova base ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra presenza a livello locale, sostenendo l’economia attraverso un incremento dei flussi turistici”.



Con 1 Airbus A320 stanziato a Bari, Volotea sarà in grado di offrire un ventaglio di destinazioni ancora più diversificato. Per il 2024 saranno 18 i collegamenti disponibili: 7 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 3 in Italia (Comiso – novità 2024, Firenze e Olbia), 2 in Francia (Lione e Tolosa – novità 2024), 2 in Spagna (Bilbao e Malaga – entrambe novità 2024), 1 in Croazia (Dubrovnik – novità 2024), oltre ai 3 collegamenti che verranno annunciati nelle prossime settimane.



“L’annuncio di Volotea che dalla prossima estate collegherà da Bari 18 destinazioni - 8 delle quali novità assolute – ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - rappresenta un’ottima notizia per noi e per la Puglia. Alle nuove destinazioni, tutte commercialmente di grande interesse, si aggiunge un’altra importante decisione della compagnia, l’apertura della base su Bari. Questo permetterà, in linea con il nostro Piano strategico, una diversificazione dell’offerta da parte delle compagnie, promuovendo la competitività, la concorrenza e l'adattabilità alle mutevoli condizioni di mercato a favore dei consumatori”.