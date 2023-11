Primo collegamento transatlantico eco al 100%: Virgin Atlantic vola su New York

10:31

E’ decollato il primo volo transatlantico interamente alimentato da carburanti ecologici. Come riporta Il sole 24Ore, un jet passeggeri di Virgin Atlantic in volo da Londra a New York alimentato al 100% con carburante per aviazione sostenibile è partito dall’aeroporto di Heathrow.

Operato da un Boeing 787 della Virgin alimentato da motori Rolls-Royce Trent 1000, è il primo volo commerciale a lungo raggio con il 100% di Saf. Segue la traversata transatlantica effettuata con successo la settimana scorsa da un jet d’affari Gulfstream G600 che utilizzava lo stesso carburante.

Il carburante utilizzato per alimentare il volo di oggi è composto principalmente da olio alimentare usato e grasso animale di scarto, mescolati con una piccola quantità di cherosene sintetico ricavato dal mais.



Il fondatore di Virgin Atlantic Richard Branson, l’amministratore delegato della compagnia aerea Shai Weiss e il ministro dei trasporti britannico Mark Harper erano tutti a bordo del volo.

Molte compagnie aeree europee - tra cui Virgin, British Airways e Air France - hanno dichiarato di voler utilizzare il 10% di Saf entro il 2030 e l’obiettivo del settore di emissioni 'net zero' entro il 2050 si basa sull’aumento di questa quota al 65%.



Tuttavia, l’obiettivo del 2030 sembra impegnativo, visti i piccoli volumi di Saf e il suo costo elevato, attualmente da tre a cinque volte superiore a quello del normale carburante per aerei. In ottobre, Iag aveva avvertito che c’era un rischio superiore al 90% che l’industria non avrebbe rispettato il mandato dell’Unione europea per la disponibilità di Saf nel 2025.