Il Fondo dell'Arabia Saudita Pif entra al 10% nel capitale di Heathrow

14:22

Il Fondo di investimento pubblico (Pif) dell'Arabia Saudita ha annunciato che acquisirà una partecipazione del 10% nell'aeroporto di Londra Heathrow.

Come riporta Simpleflying, la mossa arriva mentre il Pif cerca di rafforzare la sua presenza in vari aspetti dell’economia britannica.

In una dichiarazione rilasciata oggi, il Fondo ha affermato: "Pif è lieta di investire in Heathrow, un aeroporto di livello mondiale, che funge da porta d'ingresso fondamentale verso il mondo. L'investimento di Pif in Heathrow è in linea con la strategia di supportare l'azienda come partner a lungo termine”.



Il Fondo per gli investimenti pubblici sperache il suo investimento in Heathrow non rappresenti solo un'opportunità di crescita per l'aeroporto, ma anche per l'economia del Regno Unito nel suo insieme. Infatti, si aggiunge che la struttura è nota per “collegare il Regno Unito con partner commerciali globali e contribuire a stimolare la crescita economica”.