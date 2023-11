Il ritorno dal Thanksgiving è stato il giorno più trafficato dei cieli Usa

14:22

Oltre 2,9 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti di tutti gli Stati Uniti in un solo giorno. Questo il dato che ha reso il ritorno di massa dalla Festa del Ringraziamento la giornata più trafficata di tutta la storia dei trasporti negli Usa.

Per la precisione, la Transport Security Administration, come riporta travelmole.com ha controllato un totale di 2.907.378 passeggeri. Si tratta, ha precisato la Tsa, di un aumento del 10% rispetto al dato dello scorso anno.



Il precedente record appartiene sempre al 2023: all'inizio di giugno erano infatti stati registrati 2,88 milioni di passeggeri in un solo giorno.



Record anche per American Airlines, che ha affermato di aver trasportato 6,5 milioni di clienti sui quasi 60.000 voli programmati tra il 16 e il 26 novembre.