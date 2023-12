Volotea nomina David González direttore generale

12:40

Una nuova posizione di vertice nasce in Volotea, che si dota di un direttore generale e nomina per la carica David González, che è stato chief commercial officer del vettore e nel direttivo dell’azienda per oltre dieci anni.

Il nuovo direttore generale coordinerà le attività commerciali, strategiche, operative e di controllo dei costi a livello globale della compagnia. Nel suo nuovo ruolo, González lavorerà a stretto contatto con Carlos Muñoz, il ceo di Volotea. "David è stato un pilastro fondamentale nella costruzione dell'azienda negli ultimi dieci anni- dice Muñoz -. La sua forte attenzione allo sviluppo del business e l’eccellente visione strategica, unite alle sue enormi doti di leadership e alla comprovata capacità di lavorare efficacemente nella creazione di team, lo rendono il candidato ideale per la posizione di direttore generale".



Il vettore entra in una nuova fase di espansione, con aspettative di risultati finanziari molto favorevoli per i prossimi anni, crescita della capacità di posti e creazione di nuove rotte nei suoi mercati chiave, Francia, Italia e Spagna, e maggiore cooperazione con altre compagnie aeree come Eurowings (gruppo Lufthansa) in Germania e Aegean in Grecia.



In questa prospettiva, la compagnia ha anche promosso Eduard Diviu a nuovo chief operating officer. In questo ruolo, Diviu supervisionerà l'attività operativa annuale della compagnia, che conta oltre 80.000 voli.