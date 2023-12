Air Europa si allea con Logitravel e lancia la sua agenzia di viaggi

14:11

Un nuovo slancio per la divisione Air Europa Holidays, che avvia la vendita di pacchetti tutto compreso al cliente finale. La compagnia aerea ha stretto un'alleanza con Logitravel e si prepara a rilanciare la divisione, nata nel 2018 (a due anni dall'annuncio) e accantonata dopo poco tempo.

Come riporta preferente.com, il gruppo Globalia ha annunciato che metterà a disposizione viaggi combinati e circuiti organizzati, oltre a consentire la prenotazione di servizi complementari come noleggio veicoli, escursioni, biglietti per i parchi e assicurazioni.



Il lancio

Per il debutto della nuova avventura Air Europa mette in primo piano Caraibi, Baleari, Canarie ed Europa, con prezzi speciali per le prime due settimane di dicembre.



Le condizioni di vendita al momento prevedono la possibilità di cancellare gratuitamente il viaggio fino a 21 giorni prima della partenza, oltre a mettere a disposizione rateizzazioni senza interessi.