Ryanair: dati di traffico in crescita anche nel mese di novembre

Ancora un mese in crescita quello di novembre per i dati di traffico di Ryanair. Nonostante il load factor sia a livelli inferiori rispetto alla media dell’ultimo anno, 92% contro il 94% dei dodici mesi, il vettore low cost ha fatto registrare un incremento del 4% del numero di passeggeri, che raggiunge quota 11,7 milioni. Un dato di tutto rilievo per uno dei mesi dell’anno genericamente meno trafficato.

Per quanto riguarda il totale dell’anno, la compagnia si avvicina ora ai 181 milioni di pax, il dato più alto fatto fin qui registrare anche se inferiore al piano di marcia previsto dalla low cost, che deve però scontare i ritardi nelle consegne degli aeromobili.