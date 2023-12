09:21

L'amministratore delegato di United Airlines, Scott Kirby, interviene in merito al cambiamento del business delle compagnie aeree post Covid.

"United è stata l'unica compagnia aerea al mondo a credere pienamente che i viaggi sarebbero ripresi" ha detto il manager.

Guarando agli anni passati, come riporta Travelpulse, Kirby ha sottolineato come United abbia preso la decisione giusta non ritirando gli aerei e diminuendo la propria flotta.



"Abbiamo fatto grandi scommesse” ha deto il manager.

Una di queste include un ordine di acquisto per più aerei che amplieranno in modo significativo la flotta United.

"Ci sono molte cose che possiamo ancora fare meglio. Resta comunque il fatto che la nostra compagnia sia molto competitiva rispetto alla concorrenza, la migliore nella storia dell’aviazione”.