Trenitalia, la stagione invernale è green

di Alberto Caspani

08:00

La Winter Season di Trenitalia porta novità su ogni binario. Se dal 1 gennaio sarà attivo il nuovo collegamento Torino città-aeroporto Caselle, la Sicilia potrà godere di treni regionali diretti per Agrigento Centrale, Capitale della Cultura 2025 - Punta Raisi.

In montagna sono previsti invece link per le Dolomiti, Garda e Alleghe, cui risponderanno intercity link per tutta l’Umbria, così come per Sestriere, Bardonecchia, San Candido e Brunico. A dicembre saranno poi consegnati i primi 18 Busitalia elettrici per Padova e Rovigo, parte di un ordine di 150 nuovi mezzi green.

“Con oltre 270 collegamenti al giorno - ha spiegato Pietro Diamantini, direttore divisione business Alta Velocità Trenitalia - l’Alta Velocità continua a tagliare i tempi di percorrenza: abbiamo aggiunto due Frecciaossa no-stop superveloci Milano-Roma (record di 2h50’), raggiungendo le 100 frequenze giornaliere sulla tratta, analogamente due quattro in più sulla Torino-Roma, due in più sulla Milano-Napoli e Milano-Venezia”.



Oggi il servizio Trenitalia movimenta fra l’altro 5 milioni di passeggeri intermodali, con una crescita del 90% sul 2022 dei Freccialink (Sorrento, Matera, Assisi al top) e oltre 40 biglietti Blu Jet per la Sicilia. Lanciato anche il portale frecciarossa.shop.it per il merchandising del brand.