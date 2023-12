KM Malta Airlines apre il booking per l’estate 2024 per agenzie e piattaforme online

16:55

Ha ottenuto il certificato di operatore aereo e la licenza di operatore aereo dall'Autorità per l'aviazione civile maltese lo scorso 1 dicembre 2023 KM Malta Airlines, la nuova compagnia aerea delle isole maltesi. E lancia le prenotazioni per il suo programma estivo 2024, sviluppato in due fasi.

La prima fase si è aperta lunedì 4 dicembre 2023 per tutti gli agenti di viaggi e le piattaforme online di prenotazione di terze parti. Data la complessità del lancio di un nuovo sistema di prenotazione aerea attraverso vari canali di distribuzione, e riconoscendo il valore e il contributo significativo dei partner commerciali, agenti di viaggi e operatori online in tutta Europa, è stato opportuno implementare per prime le piattaforme di prenotazione destinate a questi canali.



La seconda fase comincerà a partire dall'11 dicembre 2023 per le prenotazioni dirette online effettuate tramite il nuovo sito web e la piattaforma di prenotazione di KM Malta Airlines.