Volotea: tre rotte in più su Bari per l’estate 2024. New entry anche ad Ancona

12:01

Arriva un ulteriore incremento nella programmazione di Volotea per la prossima estate. Il vettore low cost ha infatti inserito 4 nuove rotte sugli aeroporti di Bari e Ancona.

Per quanto riguarda lo scalo pugliese, ultima base in ordine di tempo di Volotea in Italia, verranno attivati due collegamenti sulla Grecia: Preveza/Lefkada dal 3 luglio e Rodi dal giorno successivo. Il 5 luglio poi sarà la volta del volo su Spalato.



“Dal prossimo 2 giugno sarà possibile volare da Ancona alla volta di Atene – conclude la compagnia in una nota -, con due frequenze alla settimana, il mercoledì e la domenica, e un’offerta complessiva di circa 13.000 posti in vendita. Salgono così a 6 le destinazioni operate ad Ancona dal vettore. Prevista per il 2024 anche un’offerta record di posti in vendita”.