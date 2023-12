Etihad Airways: decollo da aprile per il nuovo volo diretto su Bali

09:48

Arriva anche Bali nel network di Etihad Airways. A partire dal prossimo 23 aprile l’isola indonesiana sarà collegata con Abu Dhabi con un volo no stop che avrà quattro frequenze alla settimana. Il volo sarà effettuato utilizzando un B787-9 Dreamliner.

“Questo entusiasmante sviluppo segue da vicino la scia del nostro dinamico programma Summer 24 – sottolinea il ceo Antonoaldo Neves -, rafforzando il nostro impegno ad espandere la nostra rete in sintonia con le esigenze dei nostri clienti in modo che possano viaggiare verso le destinazioni desiderate in tutta comodità e stile”.



La nuova rotta consentirà di effettuare connessioni anche per numerosi voli in arrivo da Europa e Nord America, compresa l’Italia, ampliando di fatto le opzioni internazionali per chi sceglie Etihad per le proprie rotte.