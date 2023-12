Aer Lingus rafforza la partnership con Allianz Partners: ecco le nuove soluzioni assicurative

11:19

Si stringe ulteriormente la collaborazione tra Aer Lingus e Allianz Partners. Le due società hanno esteso la loro partnership, per offrire ai clienti del vettore in Europa e negli Stati Uniti soluzioni assicurative di viaggio multirischio.

Tra queste, la protezione per annullamento, ritardi e interruzioni del viaggio, perdita di coincidenze, protezione del bagaglio e prestazioni mediche all'estero.



Allianz Partners metterà, inoltre, a disposizione dei clienti assicurati una linea telefonica di assistenza in viaggio attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



I passeggeri di Aer Lingus potranno acquistare i prodotti assicurativi al momento della prenotazione del biglietto aereo sul sito web della compagnia aerea e sull’app mobile o, in un secondo momento, attraverso la funzione ‘Gestisci la mia prenotazione’ per le prenotazioni esistenti.



“Grazie all’estensione della nostra partnership con Allianz Partners, offriamo ai nostri clienti la possibilità di accedere facilmente a opzioni assicurative su misura per le loro esigenze specifiche - spiega Susanne Carberry, chief customer officer di Aer Lingus -. La gamma di opzioni assicurative di Allianz Partners permette ai passeggeri di Aer Lingus di scegliere il livello di assistenza adeguato alle proprie esigenze così da sentirsi soddisfatti e sicuri in vista del loro viaggio”.