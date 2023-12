Le piccole stazioni diventano hub della salute: firmato l’accordo tra Fs e Federfarma

13:58

Si chiama ‘Hub del Territorio’ il nuovo progetto nato dalla firma del protocollo d’intesa tra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e Federfarma con l’obiettivo di trasformare le stazioni dei piccoli comuni in veri e propri hub della salute.

Il protocollo d'intesa - siglato da Marco Cossolo, presidente di Federfarma e da Massimo Bruno, chief corporate affairs officer del Gruppo Fs Italiane (nella foto) – ha una forte valenza sociale, dal momento che dà il via a una collaborazione per migliorare la qualità della vita nelle aree soggette a fenomeni di spopolamento, trasformando le stazioni da luoghi di semplice passaggio o scambio in punti di riferimento dotati di servizi e funzioni utili sia ai residenti, sia ai viaggiatori.



I primi hub multiservizi saranno attivi a partire da febbraio 2024 e il progetto “Hub del Territorio”, nella prima fase, si concentrerà su cinque comuni nelle aree colpite dai terremoti tra il 2009 e il 2016, in collaborazione con il Commissario straordinario per la ricostruzione sismica, Guido Castelli.



Il Gruppo FS, con le società controllate, metterà a disposizione gli spazi delle stazioni o dei propri fabbricati non più utilizzati presenti sul territorio nazionale. Da parte sua Federfarma, che rappresenta le oltre 18mila farmacie private in Italia, punta a creare le migliori condizioni, anche sotto il profilo logistico, per erogare, attraverso la rete delle farmacie territoriali, servizi sanitari di prossimità.