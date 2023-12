Iberia-Air Europa, la decisione dell’Ue potrebbe slittare fino a luglio

14:21

L’acquisto di Air Europa da paarte di Iag entra nella fase decisiva, dopo la formalizzazione della richiesta di acquisizione avvenuta ieri da parte di International Airlines Group. Non resta, quindi, che attendere il parere della direzione generale della Concorrenza dell’Unione europea per quella che sarebbe la più grande operazione della storia dell’aviazione spagnola.

Occorrerà, però, aspettare ancora anche fino all’estate, come spiega Preferente. Adesso inizia, inftti, la cosiddetta ‘Fase I’, che non può durare più di 35 giorni lavorativi e nella quale la Commissione europea di solito chiede informazioni aggiuntive alle compagnie aeree, oltre che ai concorrenti e ad altri attori del settore.



La Fase II

Si procederà poi probabilmente alla Fase II, che dura dai 90 ai 110 giorni lavorativi per dar tempo alle autorità comunitarie di rivedere in modo approfondito tutta la documentazione a loro disposizione. Supponendo che l'operazione passi a questa seconda fase, cosa che appare più che probabile, la sentenza di Bruxelles avverrebbe tra la fine di maggio e l'inizio di luglio, sempre che non si verifichino nuovi imprevisti.



Dopo due tentativi falliti (uno a causa del Covid e un altro per le eccessive imposizioni delle autorità Ue), Iag è fiduciosa di ottenere il sì della Commissione europea, contando su un pacchetto di investimenti definito “molto ambizioso” con cui “spera di rispondere pienamente alle possibili preoccupazioni” che potrebbero sorgere in materia di concorrenza.