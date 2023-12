Sita e il futuro dei trasporti: IA generativa e taxi elettrici al centro degli investimenti

13:02

La tecnologia dell’IA generativa diventa il primo punto dell’agenda di aeroporti e compagnie aeree, seguita dall’interesse per la mobilità aerea urbana, con i primi voli dei taxi aerei elettrici previsti già per il 2024.

Sono questi alcuni dei temi chiave emersi dal rapporto di Sita ‘Meet the Megatrends’, che mostra l’evoluzione dell’innovazione nel settore dei viaggi. Dal report risulta che il 97% dei vettori sta pianificando dei progetti per sviluppare ulteriormente l’IA generativa, che in questo modo ruba completamente la scena al metaverso, principale focus degli operatori del settore nel 2022.



Cambiamenti sempre più rapidi

Le nuove tecnologie - commenta Sergio Colella, presidente Europa di Sita - trasformano il nostro settore a ritmi mai visti prima. L'intelligenza artificiale ne è un esempio fondamentale, ma è incoraggiante vedere che anche altre innovazioni come la mobilità aerea urbana, il viaggio digitale e il viaggio intermodale stanno prendendo piede. In Sitaabbiamo coltivato un approccio più aperto all'innovazione, insieme ai nostri clienti e alle associazioni di settore, per testare diverse soluzioni per risolvere problemi difficili in modo agile”.



Il rapporto Sita ha esaminato le 12 tendenze nel campo della tecnologia, della società, dei viaggiatori e dell’economia che modificheranno in modo significativo il panorama dei viaggi entro il 2033. Mentre alcuni dei megatrend identificati nel 2022 hanno registrato una rapida crescita nell’ultimo anno, altri hanno continuato a svilupparsi, tra cui il viaggio digitale grazie all’ascesa delle identità digitali.



Secondo il 2023 Air Transport IT Insights di Sita, infatti, entro la fine del 2026 l'82% delle compagnie aeree utilizzerà tecnologie biometriche per l’identità digitale per l'imbarco sugli aerei, un ulteriore 67% ha confermato l'utilizzo di tecnologie touchless e il 50% ha dichiarato di voler puntare sui token singoli.