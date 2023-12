Il C919 atterra a Hong Kong: parte la sfida cinese all'aeronautica mondiale

12:55

Primo atterraggio al di fuori della Cina continentale per il C919, il più grande aereo di linea mai prodotto dalla Cina. L’aereo, il cui primo volo commerciale risale a maggio, è atterrato a Hong Kong e rappresenta il simbolo delle ambizioni dell’industria aeronautica di Pechino, che da tempo progetta di rivaleggiare con i costruttori occidentali.

L’aereo, come si legge su La Repubblica, è costruito dall’azienda pubblica Comac e nasce come rivale dei Boeing 737 Max e Airbus A320. Può trasportare 158-195 passeggeri su tratte fino a 5mila 550 chilometri.

Il capo dell’esecutivo dell’amministrazione speciale di Hong Kong, John Lee, ha salutato l’arrivo del C919 e dell’ARJ21, un aereo più piccolo, della classe dei Bombardier e degli Embraer da 80-90 posti per 3mila 700 km di autonomia, a sua volta in mostra nello scalo di Hong Kong.



John Lee ha quindi confermato che per il C919 ci sarebbero già mille 61 ordini da più di 30 clienti.

Ad oggi, sono regolarmente in servizio due C919, sulla rotta Shanghai-Chengdu, che hanno trasportato più di 60mila passeggeri.