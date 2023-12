Air Europa, via alla verifica digitale dei passaporti

09:21

Air Europa annuncia la possibilità per i propri clienti di verificare digitalmente i passaporti grazie ad Amadeus Travel Ready.

I passeggeri dei voli internazionali della compagnia hanno già a disposizione questa funzione, attiva durante il processo di check-in online, eseguibile attraverso cellulare o computer.



"In futuro, Amadeus Travel Ready non solo offrirà ai passeggeri di Air Europa la possibilità di verificare altri documenti, come i visti ad esempio, ma faciliterà anche i processi di identificazione biometrica in aeroporto - si legge in una nota del vettore -, attraverso l’uso dei telefoni cellulari dei passeggeri. Questa soluzione consentirà di abbinare i principali documenti di viaggio, utilizzando semplicemente i dati biometrici facciali che serviranno per l’identificazione dei passeggeri nei diversi punti di contatto delle compagnie aeree".