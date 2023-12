Green Line Tours: nuove fermate 'natalizie' sui bus a Roma

17:41

Per il periodo natalizio, Roma beneficerà di nuove fermate di pullman attivate da Green Line Tours in collaborazione con Christmas World di Villa Borghese.

Il nuovo percorso turistico consentirà di raggiungere i principali luoghi di interesse culturale e Christmas World a Villa Borghese. In dicembre Green Line Tours ha attivato tre nuove fermate presso Christmas World a Villa Borghese, per rendere più agevole l’accesso a un'esperienza adatta a tutta la famiglia.

Il villaggio natalizio sarà infatti raggiungibile grazie a tre fermate speciali: stop n. 11 Borghese Gallery (via Pinciana 33), stop n. 11 bis Borghese Gallery (via Pinciana 4) e stop n. 7 Villa Borghese (via Ludovisi 48).



“Siamo lieti di aver consolidato la collaborazione con Green Line Tours - dichiara Roberto Fantauzzi, presidente della Lux Holding, società organizzatrice dell’iniziativa - in quanto opportunità per ottimizzare l'esperienza degli ospiti del Christmas World. Insieme abbiamo voluto agevolare l’accessibilità dell'evento e al contempo promuovere un’iniziativa della capitale, a favore della sostenibilità e responsabilità ambientale".



Le nuove fermate implementano la Linea Blu - Explore Museums, pensata da Green Line Tours per celebrare i luoghi più famosi e importanti della storia della Capitale: il bus panoramico attraverserà il cuore della città, suggerendo fermate come quelle al Colosseo, Piazza Venezia e Castel Sant'Angelo, costeggiando il parco di Villa Borghese, per aprirsi poi più a sud verso i quartieri Testaccio, Garbatella e Ostiense.



“Il nostro coinvolgimento in questa iniziativa dà a Green Line Tours l’opportunità di offrire un ulteriore servizio alla cittadinanza e ai tanti turisti che raggiungono Roma, anche in occasione delle vacanze natalizie - aggiunge Emanuele Orlando Desideri, ceo di Glt -. Auspichiamo che questa collaborazione con Lux Holding sia l’inizio di una lunga serie di progetti all’insegna di una mobilità più green e di servizio del pubblico”.



Il progetto realizzato in collaborazione con Christmas World prevede inoltre una serie di vantaggi per chi viaggerà con Green Line Tours: lo staff di bordo consegnerà ai viaggiatori flyer informativi che, presentati al ticket office del villaggio, daranno diritto a uno sconto sul biglietto adulto.