14:21

Ryanair torna sull’affaire legato allo sciopero dei controllori di volo francesi, esortando il presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a intraprendere azioni immediate per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’Ue.

Finora, spiega la compagnia in una nota, nel 2023 ci sono stati 67 giorni di sciopero dei controllori di volo francesi, costringendo le compagnie aeree a cancellare migliaia di sorvoli dell'Ue da Germania, Spagna, Italia, Irlanda e Regno Unito, mentre la Francia utilizza la legislazione sui servizi minimi per proteggere i voli francesi. Ma la Francia – dice Ryanair – dovrebbe proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo come fanno in Spagna, Italia e Grecia e cancellare i voli da/per lo Stato colpito.



Michael O'Leary (nella foto), amministratore delegato di Ryanair, ha dichiarato: "Stiamo ancora aspettando che Ursula von der Leyen agisca per proteggere la libertà di movimento dei passeggeri dell'Ue, mantenendo aperti i cieli dell'Ue e proteggendo i sorvoli durante i ripetuti scioperi dei controllori di volo francesi. È inaccettabile che i passeggeri subiscano ulteriori disagi a causa degli scioperi dei controllori di volo francesi anche questo oggi, che è il 67° giorno di agitazione solo nel 2023. Di conseguenza, un numero ancora maggiore di passeggeri subirà ritardi nei voli a causa di questo sciopero dei controllori di volo francesi, ostacolando i piani di viaggio natalizi di milioni di passeggeri dell'Ue nonostante non volino nemmeno da/per la Francia".



"Non abbiamo alcun problema con i sindacati Atc francesi che esercitano il loro diritto di sciopero, ma la Commissione europea dovrebbe insistere sul fatto che le cancellazioni dovute agli scioperi nazionali francesi siano assegnate ai voli francesi, non a quelli che sorvolano la Francia verso un'altra destinazione dell'Ue”.



Continua O’Leary: “La presidente della Commissione europea continua a ignorare oltre 2 milioni di cittadini dell'Ue che hanno firmato la nostra petizione ‘Proteggi i passeggeri - Mantieni aperti i cieli dell'Ue‘. È vergognoso che Ursula von der Leyen non abbia dato seguito a questa petizione che Ryanair ha sottoposto direttamente agli uffici della Commissione europea sia a maggio sia a settembre".



Ryanair chiede a von der Leyen di rispettare il diritto di sciopero dei sindacati dei controllori di volo; proteggere il 100% dei voli che sorvolano i paesi colpiti dallo sciopero; richiedere un preavviso di 21 giorni per gli scioperi dei controllori di volo; richiedere un preavviso di 72 ore per la partecipazione agli scioperi dei controllori di volo.