Skyalps cancella i voli per le festività sulla Roma-Reggio Calabria

11:59

Mentre continuano a moltiplicarsi le lamentele per il caro voli verso il Sud Italia nelle vacanze natalizie, dalla Calabria arrivano notizie sconcertanti.

Skyalps, che aveva programmato una serie di collegamenti da e per Reggio Calabria con partenza da Roma per le festività natalizie, a partire dal 18 dicembre, si vede costretto a cancellare una serie di voli pianificati per questi giorni a causa della bassa richiesta.



Nel periodo delle vacanze natalizie, Skyalps doveva effettuare cinque tratte settimanali da Roma Fiumicino a Reggio Calabria, in aggiunta ai voli che già effettua su Crotone. Ma qualcosa non ha funzionato.



Ad oggi, come riporta Reggio Today, sono state mantenuti solo i voli del 21-22 e 23 dicembre e quello del 2 gennaio.