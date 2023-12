Tal Aviation Group e SimpleVisa, accordo per i visti elettronici

13:58

Tal Aviation Group ha siglato con SimpleVisa - fornitore di servizi di visto elettronico - un accordo per cui l’azienda specializzata nel campo dell’aviazione rappresenterà SimpleVisa in tutto il mondo, sfruttando la sua rete per promuovere e distribuire i servizi di SimpleVisa.

Ciò consentirà alle agenzie di viaggi, ai tour operator e ad altri player del settore di proporre servizi di visto elettronico ed Eta (autorizzazione elettronica al viaggio) ai propri clienti.

“Questa collaborazione - commenta Leonid Marmer, Senior Business Development Director di Tal Aviation Group - non solo migliorerà il nostro portafoglio di servizi, ma fornirà anche alle agenzie di viaggi e ai tour operator un vantaggio competitivo nell’offrire soluzioni di visto senza problemi ai loro clienti”.