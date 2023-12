Oag: per fine anno capacità aerea globale vicina ai livelli del 2019

14:31

Con l’avvicinarsi delle vacanze natalizie e della fine dell’anno, la capacità aerea globale sta vivendo una rapida ripresa e un nuovo equilibrio, aumentando questa settimana fino a 104,7 milioni di posti offerti.



Secondo il rapporto di Oag riportato da Hosteltur, la capacità globale aumenta con l'avvicinarsi della fine dell'anno. L’incremento è del 2,3%, ovvero 2,4 milioni di posti, per raggiungere 107,1 milioni di posti nella settimana di punta dei viaggi di Natale.

Pubblicità

La prossima settimana la capacità dovrebbe diminuire leggermente, a 106,5 milioni. Nelle prossime settimane, all’inizio del 2024, la capacità dovrebbe ritornare al trend delle ultime settimane, tra 103 e 104 milioni, circa il 3% al di sotto dei livelli del 2019.



La capacità globale prevista per il 2023 sembra essere di 5 miliardi 543 milioni di posti, ovvero del 3,7% in meno rispetto alla capacità dell’intero anno nel 2019 e in aumento del 17,2% rispetto allo scorso anno.