Aeroitalia mette nel mirino la cessione del marchio Alitalia a Ita, mandato a uno studio legale

15:07

Arriva una nuova puntata dello scontro a distanza tra Ita Airways e Aeroitalia. Due mesi fa era arrivata la causa del vettore nazionale, che contesta alla compagnia guidata da Gaetano Intrieri il logo scelto, considerato troppo simile a quello di Alitalia, di cui Ita detiene i diritti; una causa con la quale veniva richiesto anche un risarcimento.

Ora Aeroitalia passa a sua volta al contrattacco, secondo quanto riportato da Avionews, affidando a uno studio legale il mandato per ottenere l’accesso agli atti pubblici relativi al passaggio dello stesso marchio di Alitalia a Ita Airways. Passaggio considerato quindi in qualche modo ‘sospetto’.



Nel mese di ottobre del 2021, alla vigilia dell’avvio della nuova compagnia, Ita aveva annunciato a sorpresa di avere acquisito i diritti per 90 milioni di euro senza però utilizzare il brand, anche per mantenere l’impegno di discontinuità con il passato. Ora Aeroitalia vuole verificare se l’operazione abbia rispettato la regolarità delle procedure e l’interesse dei creditori di Alitalia.