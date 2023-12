Volo Londra-New York, nuovi record nel 2024: 27 partenze giornaliere

08:00

Una delle rotte intercontinentali più ambite in assoluto, la Londra-New York, si appresta a stabilire un nuovo record nell’estate del 2024. In base alla programmazione delle compagnie aeree per il prossimo anno, infatti, sulla direttrice di saranno un totale di 27 partenze giornaliere.

Questo dato era in realtà stato già raggiunto due volte in precedenza, ovvero nel 2007 e la scorsa estate, ma soltanto in 21 giorni. L’anno prossimo invece questo ritmo forsennato andrà avanti addirittura per 160 giorni.



A guidare la classifica tra le compagnie aeree impegnate sulla rotta (che comprende sia Londra Heathrow sia Gatwick con destinazione Jfk) British Airways si piazza al primo posto con 9 voli giornalieri, seguita da Virgin con 7 e American con 4. Poi Delta e JetBlue con 3 e Norse con un volo da Gatwick.