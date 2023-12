10:21

Dopo il dibattito aperto da TTG Italia sulle difficoltà degli operatori nel programmare l’Egitto in questa fase di incertezza, Air Cairo ha deciso di rispondere all’appello della filiera con una mail alla testata.



“Fin dall’inizio dell’attuale situazione politica - scrive Mohamed Elsaadany, Italy regional manager del vettore - Air Cairo è stata la prima compagnia aerea a chiedere conto ai propri partner della loro situazione e se ci fossero difficoltà di vendita che dovevano essere affrontate. Tutto questo nell'ottica di rivedere i numeri e misurare il sostegno che potevamo dare”.



Air Cairo, ha proseguito Elsaadany, ha applicato “la cancellazione gratuita dei posti e la fusione dei voli, cancellazione in caso di mancata vendita per ridurre al minimo le perdite dei nostri partner”. E tale regola, ha aggiunto il manager, è stata applicata “con tutti i partner dopo esserci confrontati con loro”.



Ribadendo la disponibilità al dialogo, Elsaadany ha poi aggiunto: “Ogni settimana siamo in contatto con i nostri partner in caso di eventuali cambiamenti o per fare il punto della situazione e massimizzare così il supporto che stiamo dando. La regola che applichiamo è stata concordata con tutti i nostri partner italiani”.



Amina D'Addario