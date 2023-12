Qatar Airways, nell’estate 2024 il ritorno dei voli giornalieri Venezia-Doha

09:24

Torna il Venezia-Doha di Qatar Airways. Dal prossimo 12 giugno la compagnia aerea riprenderà i collegamenti giornalieri tra le due destinazioni.

Le partenze da Doha saranno programmate alle 9 con arrivo alle 14:20. I voli dal Marco Polo decolleranno, invece, alle 16:50 e arriveranno alle 23:10.



“Per l’aeroporto di Venezia, il volo su Doha di Qatar Airways costituisce un collegamento fondamentale per l’offerta sul Medio e l’Estremo Oriente - commenta Camillo Bozzolo, direttore sviluppo aviation del Gruppo Save -. Siamo particolarmente soddisfatti che la compagnia riprenda a volare dal Marco Polo nel 2024 con lo stesso prodotto d’eccellenza: una linea giornaliera effettuata con l’aeromobile Dreamliner B787, che offre il massimo confort ai passeggeri e nel contempo favorisce il trasporto merci in uscita e in entrata”.