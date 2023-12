Assaeroporti: scali italiani verso il record assoluto di traffico nel 2023

11:42

Un leggero rallentamento a novembre, con un mese che ha fatto segnare un lieve calo sul 2019, ma un totale del 2023 che conferma il superamento dei dati pre Covid. Gli ultimi dati forniti da Assaeroporti confermano sostanzialmente il trend che è andato man mano sviluppandosi durante quest’anno, caratterizzato da un minore numero di movimenti aerei, sempre rispetto al pre pandemia, ma velivoli molto più pieni.

Al 30 novembre, quindi, il sistema aeroportuale nazionale contabilizza oltre 183 milioni di passeggeri, il 2,1% in più sul 2019, apprestandosi così a chiudere l’anno con il dato migliore di sempre per gli scali della Penisola.



Restano ancora in sofferenza i due hub Fiumicino e Malpensa, protagonisti però di un continuo recupero nel corso dell’anno grazie alla ripresa del traffico intercontinentale. All’opposto lo scalo di Milano Bergamo, insieme a quasi tutti gli aeroporti del Sud e delle isole, fanno registrare incrementi a doppia cifra.