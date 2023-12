Istruttoria Antitrust sul caro voli, vittoria per Wizz Air: “Ha operato correttamente in Italia”

18:22

Wizz Air “ha sempre operato correttamente in Italia nella formulazione delle tariffe”. Questa la valutazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato sull’operato della compagnia aerea nell’ambito dell’istruttoria sul caro voli.

Lo rende noto in uno statement lo studio legale Nunziante Magrone, che ha rappresentato la low cost.



“L’Antitrust - scrive lo studio -, dopo aver ipotizzato un coordinamento illecito tramite algoritmi e intelligenza artificiale nella dinamica di formazione dei prezzi dei biglietti aerei da e per la Sicilia, è arrivata alla conclusione che la compagnia aerea ungherese ha sempre agito correttamente sul mercato”.



La vittoria, continua la nota, “mette un punto anche rispetto ad alcuni aspetti controversi del decreto agostano sul ‘caro voli’ del Governo italiano, poi riformato in coerenza con il diritto dell’Ue, e rispetto ad alcune posizioni critiche a suo tempo espresse dall’Enac. L’Antitrust con la costruttiva partecipazione del vettore ha, nel contempo, aperto un’indagine conoscitiva di mercato per capirne meglio la dinamica e verificare se sono presenti problemi strutturali che limitano i benefici del libero gioco concorrenziale”.